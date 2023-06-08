Передача боевого опыта: как готовят добровольцев в армии России
Добровольцев ВС РФ готовят инструкторы, вернувшиеся из зоны СВО
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
В регионах при этом открывают дополнительные пункты отбора на службу.
Все больше добровольцев по всей стране принимают решение связать свою жизнь с армией. В регионах открывают дополнительные пункты отбора на службу.
Те же, кто уже заключил контракт, проходят подготовку на полигонах. Боевой опыт им передают инструкторы, которые недавно вернулись из зоны специальной военной операции. За тренировками наблюдал корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.
- 8 июн
- Начальник Генштаба ВС РФ доложил Путину о результатах боя на запорожском направлении
- 8 июн
- В Истре простились с героически погибшим под Белгородом участником СВО
- 8 июн
- Столтенберг призвал НАТО оказать Украине помощь из-за экологической катастрофы
- 8 июн
- Кириенко посетил пункт временного размещения в Херсонской области
- 8 июн
- ВСУ потеряли три танка Leopard при попытке наступления на запорожском направлении
- 8 июн
- Автомобиль взорвался в Бердянске Запорожской области
- 8 июн
- Мантуров назвал сроки строительства терминала по отгрузке аммиака в Тамани
- 8 июн
- «Отдыхайте, уважаемые»: Кулеба нахамил Эрдогану по теме расследования подрыва ГЭС
- 8 июн
- The Washington Post: Украина начала полномасштабное контрнаступление в зоне СВО
- 8 июн
- Шойгу призвал ускорить поставки всех видов военной техники в зону СВО
Читайте также
+21° 764 мм рт. ст.
43%
43%
82.09
0.63 88.04
0.87
0.63 88.04
0.87
Нашли ошибку?