Передача боевого опыта: как готовят добровольцев в армии России

В регионах при этом открывают дополнительные пункты отбора на службу.

Все больше добровольцев по всей стране принимают решение связать свою жизнь с армией. В регионах открывают дополнительные пункты отбора на службу.

Те же, кто уже заключил контракт, проходят подготовку на полигонах. Боевой опыт им передают инструкторы, которые недавно вернулись из зоны специальной военной операции. За тренировками наблюдал корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.