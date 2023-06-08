К Тайваню приблизились 37 истребителей и бомбардировщиков армии Китая

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Игорь Рязов
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Часть самолетов вошли в воздушное пространство островного государства.

К Тайваню приблизились 37 истребителей и бомбардировщиков армии Китая

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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К Тайваню приблизились 37 самолетов Народно-освободительной армии Китая. Об этом министерство обороны островного государства сообщило в Twitter.

«С 05:00 (00:00 мск. — Прим. ред.) сегодняшнего дня 37 самолетов НОАК, включая J-11 и J-16 (многоцелевые истребители. — Прим. ред.), H-6 (бомбардировщик. — Прим. ред.), YU-20 (тяжелый военно-транспортный самолет — Прим. ред.) и самолеты АВАКС (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения. — Прим. ред.), последовательно вошли в юго-западное воздушное пространство Тайваня», — сообщили в ведомстве.

Там же уточняется, что несколько самолетов проследовали через воздушное пространство Тайваня в западную часть Тихого океана. Там китайские пилоты проводят тренировку по воздушной разведке на дальние расстояния.

Днем ранее посол США в Китае Николас Бернс заявил, что Вашингтон намерен убедить Пекин гарантировать отказ применять силу в отношении Тайваня. По словам дипломата, от сохранения мира в регионе зависит «судьба мировой экономики». В апреле председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что китайский военный корабль совершил резкий маневр рядом с американским эсминцем у Тайваня. Происшествие попало на видео.

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