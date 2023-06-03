Российская авиация поразила украинский командный пункт в районе Северска

Российская авиация поразила командный пункт украинских боевиков в районе Северска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева.

«Авиацией южной группировки войск нанесено поражение по командному пункту 81-й аэромобильной бригады ВСУ около населенного пункта Северск», — рассказал Астафьев.

Он добавил, что артиллерия РФ уничтожила взводные опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Богдановки и Котельников, а также склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Уманское и Победа.

Более того, спецназ России уничтожил опорный пункт и четыре группы украинской пехоты. Так, в районе поселка Желанное Второе были поражены: 152-миллиметровая гаубица Д-20, две боевые бронированные машины, станция радиоэлектронной борьбы и пикап противника.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Минобороны РФ сообщили о сбитом украинском Су-25 в Херсонской области.