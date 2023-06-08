Огромные столбы дыма: ВСУ обстреляли центр Луганска из Storm Shadow
ВСУ обстреляли центр Луганска из ракет Storm Shadow
Фото, видео: 5-tv.ru
Всего местные жители услышали четыре взрыва.
ВСУ 8 июня вновь обстреляли центр Луганска — сначала местные жители услышали звук полета ракет, а через несколько мгновений прогремели четыре взрыва и над городом поднялись огромные столбы дыма.
По предварительной информации, националисты ударили британскими Storm Shadow — их передали Киеву несколько недель назад. В каждой из подобных находится около полутонны взрывчатки.
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