Огромные столбы дыма: ВСУ обстреляли центр Луганска из Storm Shadow

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ВСУ обстреляли центр Луганска из ракет Storm Shadow

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Всего местные жители услышали четыре взрыва.

ВСУ 8 июня вновь обстреляли центр Луганска — сначала местные жители услышали звук полета ракет, а через несколько мгновений прогремели четыре взрыва и над городом поднялись огромные столбы дыма.

По предварительной информации, националисты ударили британскими Storm Shadow — их передали Киеву несколько недель назад. В каждой из подобных находится около полутонны взрывчатки.

Тема:
Спецоперация
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