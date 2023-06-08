Огромные столбы дыма: ВСУ обстреляли центр Луганска из Storm Shadow

Всего местные жители услышали четыре взрыва.

ВСУ 8 июня вновь обстреляли центр Луганска — сначала местные жители услышали звук полета ракет, а через несколько мгновений прогремели четыре взрыва и над городом поднялись огромные столбы дыма.

По предварительной информации, националисты ударили британскими Storm Shadow — их передали Киеву несколько недель назад. В каждой из подобных находится около полутонны взрывчатки.