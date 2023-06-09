Губернатор Воронежской области прибыл на место падения БПЛА

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 91 0

Глава региона выясняет все детали случившегося.

Губернатор Воронежской области прибыл на место падения БПЛА

Фото: Telegram / gusev_36

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев прибыл на место, куда утром упал беспилотник. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Прибыл на место. Ситуация под контролем спецслужб. Выясняю детали», — написал чиновник.

Он уточнил, что в результате удара беспилотника о жилой дом в центре Воронежа осколками посекло троих человек. От госпитализации они отказались.

Утром в пятницу, 9 июня, стало известно, что беспилотник упал в центре Воронежа. Он врезался в жилой дом, расположенный на улице Белинского. На место происшествия сразу выехали все необходимые службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на федеральную трассу М-3 «Украина» в Калужской области упали два беспилотника.

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Губернатор Воронежской области прибыл на место падения БПЛА

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