«Киевский режим продолжает атаки»: Песков о падении БПЛА в Воронеже

Несмотря на это, спецоперация продолжается.

В Кремле видели сообщения о падении беспилотника в центре Воронежа. Детали уточняются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Киевский режим продолжает атаки на объекты, на жилые дома. Мы продолжаем с ними борьбу и продолжаем специальную военную операцию», — отметил представитель Кремля.

Утром в пятницу, 9 июня, стало известно, что беспилотник упал в центре Воронежа. Он врезался в жилой дом, расположенный на улице Белинского. На место происшествия сразу выехали все необходимые службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Воронежской области Александр Гусев дал первые поручения по бытовой помощи жителям дома, в который утром врезался беспилотник.