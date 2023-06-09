«Киевский режим продолжает атаки»: Песков о падении БПЛА в Воронеже
Песков: в Кремле видели сообщения о падении беспилотника в Воронеже
Фото, видео: Telegram / vrn01; 5-tv.ru
Несмотря на это, спецоперация продолжается.
В Кремле видели сообщения о падении беспилотника в центре Воронежа. Детали уточняются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Киевский режим продолжает атаки на объекты, на жилые дома. Мы продолжаем с ними борьбу и продолжаем специальную военную операцию», — отметил представитель Кремля.
Утром в пятницу, 9 июня, стало известно, что беспилотник упал в центре Воронежа. Он врезался в жилой дом, расположенный на улице Белинского. На место происшествия сразу выехали все необходимые службы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Воронежской области Александр Гусев дал первые поручения по бытовой помощи жителям дома, в который утром врезался беспилотник.
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