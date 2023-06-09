В Воронеже ввели режим ЧС районного масштаба после падения беспилотника

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 28 0

Решение было принято местной мэрией.

В Воронеже ввели режим ЧС районного масштаба после падения беспилотника

Фото: Сергеев Михаил /ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил мэрии города ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) районного масштаба после падения беспилотника. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Он позволит оперативно устранить повреждения высотного жилого дома и частного дома по соседству», — объяснил решение губернатор.

Он уточнил, что частный дом получил повреждение кровли. Несмотря на разрушения, переселять жителей высотного дома не будут. Между тем работы по восстановлению начнутся в ближайшее время.

«Сейчас проводится опись поврежденного имущества. <…> Ремонт планируем вести круглосуточно и завершить оперативно, в течение нескольких дней, подрядчик уже определен. Попросили завод-изготовитель пластиковых окон поставить нашу заявку в первую очередь», — добавил Гусев.

Утром в пятницу, 9 июня, стало известно, что беспилотник упал в центре Воронежа. Он врезался в жилой дом, расположенный на улице Белинского. На место происшествия сразу выехали все необходимые службы. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полет врезавшегося в жилой дом в Воронеже беспилотника сняли на видео очевидцы.

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