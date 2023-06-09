Собянин выступил перед участниками конференции «Единой России»

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 23 0

Действующий мэр столицы будет баллотироваться еще на один срок.

Собянин выступил перед участниками конференции «Единой России»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Выборы мэра Москвы — 2023

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил открывшуюся конференцию московского отделения «Единой России» и выступил перед ее участниками.

Действующий градоначальник рассказал о текущем развитии города и глобальных планах Москвы.

«Мы находимся в условиях фактической и санкционной войны. И ставим себе задачу не только выживание в этой ситуации, но и продолжение всех наших программ, которые мы наметили. Это еще более сложная задача, более трудная, но с учетом нашего с вами опыта нам по плечу», — отметил он.

Также в ходе мероприятия выступил секретарь Генерального совета политсилы Андрей Турчак. Он обратил внимание, что Москва сегодня «стала одним из самых умных и комфортных городов мира» и является лидером социально-экономического развития страны.

«В этом году главным политическим событием, безусловно, являются выборы мэра Москвы. И наша с вами задача — обеспечить безусловную победу нашему кандидату (Собянину. — Ред.)», — сказал он, обращаясь к представителям партии.

Секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов предложил провести голосование на выборах городского главы столицы, а также выборах в органы местного самоуправления города в единый день голосования 2023 года — 10 сентября и растянуть его на три дня. Инициатива была поддержана единогласно.

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова отметила, что ведомство уже наблюдало позитивный опыт проведения голосования в несколько дней. Тогда это было необходимостью, обусловленной ограничительными мерами в связи с коронавирусной инфекцией. Практика позволила большему числу людей отдать свои голоса на выборах.

Президент России Владимир Путин поддержит кандидатуру Сергея Собянина на сентябрьских выборах мэра Москвы. Об этом сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, глава государства наблюдает за работой действующего городского главы и высоко оценивает ее. Официальный представитель Кремля отметил, что под руководством Собянина столица вышла на новый уровень. Москва превратилась в передовой город, который является образцом для других во многих сферах.

+23° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
82.09
0.63 88.04
0.87
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 июня

Последние новости

19:08
Чем грозят запущенные травмы запястий — мнение ортопеда
18:59
«Пытался вмешаться в выборы»: Захарова пошутила о поимке медведя в Вашингтоне
18:50
Путин: ответственность за трагедию на Украине полностью несет киевский режим
18:48
Умерла звезда Большого театра Елена Озерова
18:46
Полицейский арестован по делу о хищении спирта для «Мистера Сидра» в Самарской области
18:44
Лавров: секретариат ООН не реагирует на регулярные ноты об обстрелах ЗАЭС со стороны ВСУ

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить
Месси сообщил о переходе в клуб Дэвида Бэкхема «Интер Майами»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео