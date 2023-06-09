Путин заявил об ответных мерах России на попытки украинского наступления

Президент России Владимир Путин заявил, что военное руководство России реально оценивает возможные последствия украинского наступления, поэтому будет действовать исходя из развития ситуации.

«Все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется. Исхожу из того, что военное руководство России реально оценивает ситуацию и будет исходить из этих реалий, выстраивая наши действия на ближайшее время», — подчеркнул глава государства.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о значительных потерях ВСУ после попыток наступления.