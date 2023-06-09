Путин: ответственность за трагедию на Украине полностью несет киевский режим

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Срочная новость 23 0

Президент России напомнил, что власти Украины могли давно урегулировать конфликт в Донбассе, но просто не захотели. Было выгодно?

Путин: ответственность за трагедию на Украине полностью несет киевский режим

Фото: Спринчак Валентин / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Украинское наступление

Ответственность за трагедию на Украине полностью несет киевский режим. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, подчеркнул, что власти Незалежной, если бы хотели, могли давно урегулировать конфликт в Донбассе. Между тем, продолжают действовать по указке Запада, который заинтересован в столкновении сторон.

«Известно, что при наступательных операциях потери примерно 3 к 1, это такая классика, но в данном случае это значительно, значительно превышает эти классические показатели. Я сейчас не буду воспроизводить эти цифры, но они впечатляют. Хочу отметить, что эта трагедия происходит благодаря тем событиям, которые происходили за предыдущие годы и ответственность за эту трагедию целиком и полностью лежит на нынешнем киевском режиме, первичным источником власти которого является государственный переворот в 2014 году», — подчеркнул Путин.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил о попытке украинского наступления.

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