Власти Украины заявили о повреждении аэродрома ВСУ в Полтавской области

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 23 0

Националисты пытаются ликвидировать пожар и перебросить технику в другие районы.

Власти Украины заявили о повреждении аэродрома ВСУ в Полтавской области

Фото: www.globallookpress.com / Nina Liashonok

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Тема:
Спецоперация

Аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ) и находившаяся в нем техника, расположенный в городе Миргород Полтавской области, получили повреждения. Об этом сообщил глава военной администрации Дмитрий Лунин.

«Есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники. Предварительно, без жертв. Пожар частично локализован», — написал чиновник в Telegram-канале.

По его словам, экстренные службы продолжают ликвидировать возгорание и перебрасывают технику в более безопасное место. Лунин предположил, что по военному аэродрому был нанесен удар баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотниками.

Воздушная тревога утром 10 июня работала в семи регионах Украины, включая Полтавскую область. В Минобороны РФ пока не комментировали случившееся. При этом в ведомстве неоднократно подчеркивали, что российские военнослужащие наносят удары исключительно по объектам ВСУ с помощью высокоточного оружия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли групповой удар по складам боеприпасов и техники иностранного производства на Украине.

Тема:
Спецоперация
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