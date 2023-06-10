«Выковыриваем ВСУ из осиных гнезд»: замкомандира «Волков» о работе добровольцев

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 918 0

Замкомандира «Волков»: ВСУ подготовили в Донбассе огромнейшую линию обороны

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Интернациональная добровольческая бригада «Волки» наряду с регулярной армией успешно громит украинских боевиков в зоне спецоперации.

Украинские боевики под руководством натовских инженеров создали в Донбассе столь серьезные укрепления, что их приходится оттуда буквально «выковыривать». Об этом в интервью «Известиям» рассказал замкомандира добровольческой бригады «Волки» с позывным Рав.

«Залито все бетоном очень хорошо. Они подготовили огромнейшую линию обороны. Ну, действительно, они готовились к этим событиям. И, собственно говоря, приходится просто выковыривать из этих гнезд осиных», — сказал боец.

При этом в плане ведения боевых действий инструкторы из армий НАТО, как правило, ничего не могут преподать украинским военным, добавил Рав. Об этом, по его словам, рассказывают сами взятые в плен боевики. Они говорят, что те же британские военные «воевали» только по книжкам, и многие украинцы, особенно воюющие с 2014 года, сами могут их обучать.

Российская же армия в ходе спецоперации приобретает бесценный опыт, отметил доброволец.

«Мы смотрим, что у нас не работает, что у нас работает. Дальше мы даем эти данные нашим ученым, они подготавливают более современное оружие. Надеюсь, скоро оно поступит нам. Сейчас важно иметь более точное и более дальнобойное оружие. Чтобы с первого выстрела буквально попадать… Просто, когда ты стреляешь и десять снарядов выпускаешь мимо, то никакого эффекта это не имеет, кроме расхода», — пояснил Рав.

По его словам, атаки с украинской стороны сейчас идут практически ежедневно: в четыре утра начинается артобстрел, а за ним следует попытка прорыва.

«На южном направлении у них даже было несколько попыток удачного прорыва, но потом ребята, наши коллеги, все отбили назад. У нас на северном направлении они тоже пытаются, но успеха у них нет совсем. То есть мы технику их жжем, рассеиваем личный состав, который атакует нас, и они возвращаются побитые назад», — рассказал боец.

Он отметил, что добровольческое подразделение «Волки» изначально было батальонной группы, однако после выполнения ряда удачных операций стало бригадой.

«Нам придали не только минометы, но и артиллерию, даже есть РСЗО уже. Потому мы растем. Во что дальше вырастем, пока сказать не могу, работаем еще», — заключил боец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Народный фронт продолжает сбор средств для бойцов интернациональной бригады «Волки», в которой помимо россиян служат добровольцы из Сербии, Северной Македонии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Франции.

Тема:
Спецоперация
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«Выковыриваем ВСУ из осиных гнезд»: замкомандира «Волков» о работе добровольцев

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