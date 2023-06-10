Власти: вода почти полностью ушла из Новой Каховки после подрыва ГЭС

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 67 0

Вода почти полностью ушла из Новой Каховки после подрыва ГЭС

Власти: вода почти полностью ушла из Новой Каховки после подрыва ГЭС

Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Подрыв Каховской ГЭС Украинское наступление Спецоперация

Украинские террористы в очередной раз совершили противозаконный акт, приведший к печальным последствиям. В результате ЧП есть погибшие.

Вода почти полностью ушла из Новой Каховки после подрыва Каховской ГЭС украинскими террористами. Такое заявление сделал мэр города Владимир Леонтьев. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. ЧП привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.

Сальдо: Путин держит ситуацию в Херсонской области на постоянном контроле

Ранее 5-tv.ru рассказал, в какие сроки реально вернуть к нормальной жизни Новую Каховку после подрыва ГЭС. Ущерб от ЧП оценили в 11,5 миллиарда рублей.

Тема:
Подрыв Каховской ГЭС
10 июн
Ущерб из-за теракта на Каховской ГЭС оценили в 11,5 миллиарда рублей
10 июн
Совсем скоро: Сальдо заявил о снижении уровня воды ниже Каховской ГЭС в Херсоне
10 июн
Стало известно состояние пострадавших в пункте временного размещения в Херсонской области
10 июн
Сальдо: Путин держит ситуацию в Херсонской области на постоянном контроле
10 июн
Видео: ВСУ ударили ракетами по пунктам временного размещения в Херсонской области
9 июн
Боевики ВСУ из минометов обстреливают лодки российских спасателей под Херсоном
9 июн
Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС
9 июн
Этого не избежать? Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на Черное море
9 июн
В МАГАТЭ объявили о запуске программы помощи Украине
9 июн
Захарова призвала «попутавших берега» ставленников Зеленского беспокоиться не о Днепре
+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
82.64
0.55 89.01
0.97
Любая непогода когда-то заканчивается: китайский гороскоп на неделю с 12...

Последние новости

21:07
«Во всем помогу»: Бородина трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения
20:58
Любая непогода когда-то заканчивается: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 июня
20:47
В Британии полиция расследует десятки смертей в больнице из-за «халатности»
20:39
Обновленный список: в России расширили перечень жизненно необходимых лекарств
20:19
Премьер Канады Трюдо объявил о выделении Украине помощи в 375 миллионов долларов
20:07
«Выковыриваем ВСУ из осиных гнезд»: замкомандира «Волков» о работе добровольцев

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
Увидим вживую: два гигантских астероида летят к Земле
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео