На концерте в рамках ПМЭФ вместо «Зверей» выступит группа «Чиж и Со»

Выступление на Дворцовой площади традиционно будет бесплатным.

Традиционный бесплатный концерт в рамках Петербургского международного экономического форума состоится 16 июня на Дворцовой площади. Вместо группы «Звери» 16 июня выступят «Чиж и Со» и «Джанго» с Алексеем Поддубным. Об этом сообщается на сайте организаторов.

Прежде учредители концерта анонсировали другую программу. Планировалось, что на сцену выйдет группа «Звери», однако в новых анонсах на официальном портале ПМЭФ указано, что «на Дворцовой площади выступят самые настоящие романтики — группы Чиж & Со и „Джанго“ с Алексеем Поддубным».

Кроме того, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот заявил, что «с начала специальной операции лидер группы «Звери» Роман Былик публично осуждает ее в соцсетях и добавил, что артист имеет богатую биографию настоящего «представителя пятой колонны».

Более того, депутат Константин Чебыкин обратился к прокурору Петербурга Виктору Мельнику с просьбой запретить выступление группы. Политик посчитал, что такое действие может оскорбить тех, кто доблестно обеспечивает безопасность интересов России.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Никас Сафронов поделился воспоминаниями об умершем Алексее Шмаринове.