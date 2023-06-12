Семга, краб и облепиховый торт: чем будут кормить гостей ПМЭФ-2023

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 2 304 0

Участников ПМЭФ-2023 накормят супом из тыквы с крабом и облепиховым тортом

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2023

В Петербурге завершается подготовка к одному из главных российских и мировых событий в сфере экономики.

Подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) подходит к концу. Организаторы уже обнародовали деловую программу мероприятия, в Кремле анонсировали выступление президента РФ Владимира Путина, в выставочном центре «Экспофорум» завершается возведение выставочных павильонов, наводится последний лоск в ресторанном зале. Уже через несколько дней гости из ста стран соберутся на этой площадке. На месте побывал корреспондент «Известий» Максим Облендер — оценил готовность к форуму и его меню.

Пока площадки «Экспофорума» напоминают, скорее, строительную площадку: на территории запрещено находиться без каски, гудят инструменты, переносятся стройматериалы. Павильоны, уже обретающие готовый вид, примут более десяти тысяч участников, вместо рабочих комбинезонов в залах появятся деловые костюмы. В этом году планируется побить рекорд 2022-го по количеству медиаэкранов и робототехники.

«Форум становится более технологичным не только в рамках выставочной программы, но и в сервисе. Мы запустили много платформ, которые помогают бизнесу находить новые контакты на площадке форума», — заявил директор ПМЭФ Алексей Вальков.

Организаторы в каждой детали стремятся соответствовать уровню современных технологий. Так, дизайн внушительной ресторанной зоны в этом году создавали не люди, а нейросети. Один из гастрономических сетов стоимостью 4,5 тысячи рублей состоит из салата с подкопченной утиной грудкой, тыквенного супа с крабом, филе семги или баранины с запеченными баклажанами и пряным соусом на выбор. На десерт — облепиховый торт с морковным бисквитом и кедровыми орешками.

Как отметил бренд-шеф ПМЭФ Антон Грибанов, все сеты будут ориентированы на русскую кухню, но дополнены региональными акцентами. В меню представлены блюда, вдохновленные кулинарными традициями Дальнего Востока, Центральной и Европейской частями России.

В 2023 году состоится 26-й по счету экономический форум, он пройдет 14–17 июня. Несмотря на санкции и политическое давление на Москву, прошлогодний опыт показал — ПМЭФ остается одной из крупнейших деловых площадок. Запланировано более 140 мероприятий в рамках главной темы — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru зампред Комитета Госдумы ФС РФ по экономической политике Михаил Делягин рассказал, как ПМЭФ-2023 изменит экономику России.

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