«У недружественных стран экономический кризис»: что изменится после ПМЭФ — 2023

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 643 0

Депутат Делягин: ПМЭФ — это мощный стимул для экономики

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2023

Ежегодный форум в Санкт-Петербурге, очевидно, принесет что-то новое для российской и мировой экономики.

Петербургский международный экономический форум — это мощный стимул для российской экономики. С таким заявлением в интервью корреспонденту 5-tv.ru Дарье Евстрахиной выступил депутат Государственной думы Федерального собрания России VIII созыва, заместитель председателя Комитета Госдумы ФС РФ по экономической политике, кандидат экономических наук Михаил Делягин.

По словам специалиста, у России подготовлено множество инвестиционных соглашений. Их заключение специально отложили до форума, чтобы подписать документы в торжественной обстановке.

«У недружественных стран сейчас экономический кризис. Причем в силу ликвидации экономической науки они не понимают, что с ними происходит. Мы понимаем, а они нет. И они мечутся. С одной стороны, они наложили санкций „полные штаны“, а с другой — сами испытывают от этого неудобства. Возможно, какие-то корпорации каких-то стран попытаются обойти эти санкции. Мы это увидим на ПМЭФ», — заявил Делягин.

На концерте в рамках ПМЭФ вместо «Зверей» выступит группа «Чиж и Со»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума.

Полное интервью с Михаилом Делягиным смотрите на сайте 5-tv.ru на следующей неделе.

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