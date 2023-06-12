«Идут в бой»: ВС РФ начали контратаку в районе Времевского выступа

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 72 0

Рогов: российские военнослужащие начали контрнаступление в районе Времевского выступа на запорожском направлении

«Идут в бой»: ВС РФ начали контратаку в районе Времевского выступа

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Наши военнослужащие наносят удары прямо по позициям ВСУ, не оставляя им шансов.

Российские военнослужащие начали контратаку в районе Времевского выступа на запорожском направлении. Об этом KP.RU сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В данный момент началась контратака со стороны наших ребят — 127-я дивизия идет в бой, идет вперед», — заявил он.

Рогов также добавил, что в зоне проведения специальной военной операции осуществляется массированная поддержка Воздушно-космических сил России. Сейчас ствольная и реактивная артиллерия наносит удары по позициям украинских боевиков.

Недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял о больших потерях ВСУ. За три дня попыток провести ожидаемое контрнаступление, украинская армия потеряла около 3715 боевиков и еще десятки единиц военной техники американского и французского производства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС России уничтожили семь танков ВСУ на южно-донецком и запорожском направлениях.

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