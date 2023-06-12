«Идут в бой»: ВС РФ начали контратаку в районе Времевского выступа
Рогов: российские военнослужащие начали контрнаступление в районе Времевского выступа на запорожском направлении
Фото: © РИА Новости
Наши военнослужащие наносят удары прямо по позициям ВСУ, не оставляя им шансов.
Российские военнослужащие начали контратаку в районе Времевского выступа на запорожском направлении. Об этом KP.RU сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В данный момент началась контратака со стороны наших ребят — 127-я дивизия идет в бой, идет вперед», — заявил он.
Рогов также добавил, что в зоне проведения специальной военной операции осуществляется массированная поддержка Воздушно-космических сил России. Сейчас ствольная и реактивная артиллерия наносит удары по позициям украинских боевиков.
Недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял о больших потерях ВСУ. За три дня попыток провести ожидаемое контрнаступление, украинская армия потеряла около 3715 боевиков и еще десятки единиц военной техники американского и французского производства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС России уничтожили семь танков ВСУ на южно-донецком и запорожском направлениях.
- 12 июн
- Под давлением Запада: зачем Зеленский объявил о начале контрнаступлении ВСУ
- 12 июн
- Путин вручил звезду Героя России участнику спецоперации Юрию Жуланову
- 12 июн
- «Он ждет»: Боррель объяснил, как связаны выборы в США с переговорами по Украине
- 12 июн
- «Мы готовимся»: в ЕС открыто заявили, что собираются затягивать конфликт Москвы и Киева
- 12 июн
- В результате обстрела ВСУ в Донецке погибла женщина
- 12 июн
- ВС России уничтожили семь танков ВСУ на южно-донецком и запорожском направлениях
- 12 июн
- Итоги первой недели: ВСУ продолжают попытки контрнаступления в зоне спецоперации
- 12 июн
- «Вызывает бешенство»: почему украинских беженцев перестали любить в Европе
- 12 июн
- «Нужно больше»: Киев пожаловался Германии на дефицит танков Leopard 2
- 12 июн
- Минобороны: ВС РФ нанесли удар по резервам ВСУ
Читайте также
34%
0.55 89.01
0.97
Нашли ошибку?