Путин посетил госпиталь имени Вишневского Минобороны и наградил участников СВО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Ордена Мужества из рук главы государства получили девять бойцов, еще один удостоился звезды Героя России.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского Минобороны РФ в подмосковном Красногорске, где вручил награды участникам спецоперации.

В числе награжденных был командир стрелкового взвода Юрий Жуланов. Он получил из рук главы государства звезду Героя России за то, что благодаря его действиям подразделение российских бойцов вышло из окружения и нанесло серьезный урон противнику.

Ордена Мужества президент вручил старшему лейтенанту Анатолию Зуеву, старшему сержанту Сергею Патанову, младшему сержанту Кириллу Татаренко, прапорщику Балгану Банзаракцаеву, рядовым Андрею Кравцову, Андрею Батуеву, Юрию Красноярову, Николаю Лычко и Дмитрию Пилиховскому.

В этот же день Путин в Кремле вручил награды лауреатам Государственных премий. В их числе была актриса Юлия Пересильд — исполнительница главной роли в фильме «Вызов», который российский лидер назвал «прорывом в мировом кино».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем России.

Тема:
Спецоперация
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