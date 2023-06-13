Высший пилотаж: лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 67 0

Минобороны РФ показало кадры работы расчета ЗРК «Стрела-10» в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Армия России делает успехи не только на земле, но и в воздухе.

Минобороны РФ опубликовало новые кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах показана боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ. Ее экипажи нанесли с малых высот ракетные авиационные удары по позициям подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника.

На следующих кадрах уже показана боевая работа расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10». Они надежный щит подразделений от воздушного нападения противника — самолетов, вертолетов, беспилотников и даже баллистических ракет. Небо бойцы сканируют в круглосуточном режиме. Как только в зону ответственности входит любой воздушный объект, который не отвечает на запрос «свой или чужой», расчеты берут его на сопровождение в готовности уничтожить.

Например, на кадрах был взят в сопровождение украинский беспилотник «Лелека-100». Он был уничтожен на дальности около трех километров.

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