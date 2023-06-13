Минобороны: на донецком направлении в районе Клещеевки отражены две атаки ВСУ

За прошедшие сутки на донецком направлении были отражены две атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, атаки предотвращены в направлении населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики.

«Вклинения противника в нашу оборону не допущено», — говорит Конашенков.

Также он добавил, что в ходе боев уничтожено до 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также шесть автомобилей.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в ДНР сообщили о подготовке ВСУ к удару на донецком направлении.