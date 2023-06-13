Путин: цели и задачи СВО меняются в соответствии с текущей ситуацией

Цели и задачи специальной военной операции (СВО) меняются в соответствии с текущей ситуацией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что при этом они носят фундаментальный характер.

«Ничего мы менять не будем, и они для нас носят фундаментальный характер», — сказал Путин на встрече с журналистами.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за прошедшие сутки на донецком направлении были отражены две атаки Вооруженных сил Украины.