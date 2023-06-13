Путин: цели и задачи СВО меняются в соответствии с текущей ситуацией
При этом они носят фундаментальный характер.
Фото: Красильников Станислав / ТАСС
Цели и задачи специальной военной операции (СВО) меняются в соответствии с текущей ситуацией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что при этом они носят фундаментальный характер.
«Ничего мы менять не будем, и они для нас носят фундаментальный характер», — сказал Путин на встрече с журналистами.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за прошедшие сутки на донецком направлении были отражены две атаки Вооруженных сил Украины.
- 13 июн
- Путин задал вопрос о необходимости идти до Киева: «Только я могу ответить»
- 13 июн
- «Надо возвращать домой»: Путин о возможной ротации мобилизованных
- 13 июн
- «Били HIMARS»: Путин назвал Украину виновной в трагедии на Каховской ГЭС
- 13 июн
- Путин: необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет
- 13 июн
- «Потери 50 на 50»: Путин заявил о масштабных неудачах ВСУ в зоне спецоперации
- 13 июн
- Путин: польские наемники на Украине несут большие потери, но власти это скрывают
- 13 июн
- Путин заявил об отсутствии необходимости вводить военное положение в России
- 13 июн
- Путин допустил создание санитарной зоны на Украине для борьбы с беспилотниками
- 13 июн
- Путин: Россия не имела никакого отношения к событиям на Донбассе в 2014 году
- 13 июн
- Путин: украинское контрнаступление масштабное и началось с 4 июня
Читайте также
35%
0.55 89.01
0.97
Нашли ошибку?