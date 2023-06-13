Путин: Россия не имела никакого отношения к событиям на Донбассе в 2014 году

РФ не дали возможности выстроить отношения с братским народом.
Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин
Президент России Владимир Путин заявил, что российское государство не имело никакого отношения к события на Донбассе в 2014 году. Такое мнение он выразил на встрече с журналистами.
По его словам, бывший президент Украины Виктор Ющенко стал лидером страны в результате госпереворота.
«А Ющенко пришел к власти каким образом на Украине? Что, в результате легитимных действий? Показать, в результате чего он пришел к власти? Мы же знаем, придумали третий тур голосования!» — напомнил российский лидер.
Он также отметил, что России не давали возможности выстроить нормальные отношения с братским украинским народом.
«Ну никаких просто», — возмутился Путин.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как РФ до сих пор настроена на добрые отношения со странами бывшего СССР и Западом.
- 13 июн
- Путин задал вопрос о необходимости идти до Киева: «Только я могу ответить»
- 13 июн
- «Надо возвращать домой»: Путин о возможной ротации мобилизованных
- 13 июн
- «Били HIMARS»: Путин назвал Украину виновной в трагедии на Каховской ГЭС
- 13 июн
- Путин: необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет
- 13 июн
- «Потери 50 на 50»: Путин заявил о масштабных неудачах ВСУ в зоне спецоперации
- 13 июн
- Путин: польские наемники на Украине несут большие потери, но власти это скрывают
- 13 июн
- Путин заявил об отсутствии необходимости вводить военное положение в России
- 13 июн
- Путин допустил создание санитарной зоны на Украине для борьбы с беспилотниками
- 13 июн
- Путин: украинское контрнаступление масштабное и началось с 4 июня
- 13 июн
- Путин выразил недоумение, что имеющий еврейские корни Зеленский поддерживает возрождение Бандеры
Читайте также
35%
0.55 89.01
0.97
Нашли ошибку?