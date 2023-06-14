Два просчета Киева: как ВС РФ уничтожили почти все украинские БМП Bradley
InfoBRICS: ВС РФ уничтожили почти все БМП Bradley из-за просчетов ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Spc. William Gore
Запад недооценил возможности российской армии.
Украинская армия потеряла почти все из полученных боевых машин пехоты американского производства Bradley. Портал InfoBRICS назвал две причины, которые привели к большим потерям ВСУ.
Несмотря на то, что анонсированное наступление киевского режима все же состоялась, силы Незалежной не достигли ощутимых успехов на поле боя, отмечают авторы. Они указали на то, что в Сети появляются все больше сообщений с фото-подтверждениями об уничтожении западных танков Leopard и БМП Bradley в зоне проведения СВО.
«По этой причине некоторые эксперты предсказывают поражение Украины и очередной геополитический провал НАТО», — написано в материале.
Портал поясняет, что неудачи ВСУ связаны с двумя причинами. Во-первых, Киев с западными помощниками недооценил боевые способности Вооруженных сил РФ. Во-вторых, они возлагали большие, но неоправданные надежды на натовскую технику.
Глава РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ было начато 4 июня. Он отметил, что ВС РФ удается успешно отбивать атаки украинской стороны. ВСУ не удалось продвинуться ни на одном из участков.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин задал вопрос о необходимости идти до Киева в рамках СВО.
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