Круглосуточное дежурство: как работают «Грады» на лиманском направлении

Свою боевую работу реактивщики называют тепло и по-отечески — «укрыть пехоту».

Вывести противника из замаскированных укрытий в зоне СВО помогают РСЗО «Град». Разведчики указывают на цели, а экипажи реактивных систем наносят удары.

Они обеспечивают нашим подразделениям огневую поддержку — дают возможность отдохнуть или, наоборот, наступать. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат увидел, как работают наши бойцы.

Вот такая сейчас обстановка на подступах к передовой: вокруг листва, «зеленка», и противник ей активно пользуется: прячет и живую силу, и бронетехнику. «Град» — отличное средство, чтобы выкурить врага из лесопосадок.

Это лиманское направление, подсолнухи здесь еще с прошлого года уткнули головы в землю. Чтобы нива вновь кормила людей, боевиков нужно отбросить как можно дальше.

Свою боевую работу реактивщики называют тепло и по-отечески — «укрыть пехоту». Это значит обезопасить наших бойцов, дать им возможность отдохнуть или, наоборот, наступать.

Метод, который используют на этих кадрах, — без конкретной привязки к цели. Бойцы группировки «Отважные» знают — под пышными кронами точно что-то и кто-то есть, только их, разумеется, не видно.

Экипаж использует метод «огневого прочесывания»: на кадрах с нашего беспилотника отчетливо видно, как он работает. Реактивные снаряды будто бы разворошили гнездо — дымящаяся техника ВСУ кружит в надежде сбежать от града.

Долго задерживаться на открытом пространстве не стоит. Боевая машина — желанная цель у боевиков, и ее командир это отчетливо знает.

Боец с позывным «Фрол» уже попадал под обстрел: серьезное ранение ноги не помешало вернуться на передовую прямо из госпиталя. Объясняет — выжил благодаря своим товарищам, и оставить их теперь не может.

Задач не мало, одна из недавних целей артиллерийского взвода заставила несколько вражеских орудий замолчать надолго. Парадокс, но почти все повелители реактивного огня здесь любят холод.

После раскаленной от работы и зноя кабины, землянка — единственная возможность охладиться. С виду она даже похожа на огромный рефрижератор, только с печкой — для приготовления еды.

И контрактники, и мобилизованные, и офицеры живут бок о бок. Дежурство в круглосуточном режиме: все прекрасно понимают — там, на первой линии передовой, такие же землянки с их товарищами из пехоты, которых нужно периодически укрывать.