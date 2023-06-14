«Будет продолжать эту практику»: Песков о встрече Путина с военкорами
Песков: Путин получает информацию об СВО из множества источников
Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров
Президент старается получать информацию о боях из разных источников.
Президент России Владимир Путин накануне встретился с военными корреспондентами и обсудил с ними ситуацию на Украине. Состоявшуюся встречу прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он отметил, что президент старается получать информацию о спецоперации из разных источников.
«Он все-таки верховный главнокомандующий. Это общение с командирами, которые на местах вот буквально закончили бой. И СМИ, конечно. Президент имеет возможность иметь представление о реальной картине на местах. И конечно, он будет продолжать эту практику, будет общаться и с военкорами, и с комбатами. Он всегда так делает. В этом его сильная сторона», — подчеркнул Песков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем Владимир Путин пообщался с военкорами.
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