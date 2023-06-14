«Придется отодвигать»: Песков объяснил создание санитарной зоны на Украине

Песков: санитарная зона на Украине необходима для безопасности мирных граждан
Москва допускает возможность перемещения военной инфраструктуры для защиты российских граждан.
В Кремле объяснили, что такое «санитарная зона», о которой во время встречи с военкорами заявил глава РФ Владимир Путин, и зачем она нужна на Украине. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал во время общения с журналистами.
По его словам, речь идет о создании специальной зоны на территориях, которые обстреливают ВСУ. Он уточнил, что киевский режим не оставляет попыток атаковать объекты гражданской инфраструктуры и мирных граждан.
«Придется отодвигать военную инфраструктуру, чтобы обеспечить безопасность граждан», — прокомментировать официальный представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что в случае принятия решения о создании санитарной зоны действовать придется согласно появляющимся у Киева вооружениям.
Днем ранее, 13 июня, Путин сообщил, что случае продолжающихся прилетов на территорию РФ Москва рассмотрит создание санитарной зоны на приграничных территориях.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин задал вопрос о необходимости идти до Киева.
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