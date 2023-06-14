В Питер с ветерком: в этом году откроют обход Твери на трассе М-11

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Петушенко: на трассе М-11 Москва — Петербург в этом году откроют обход Твери

В Питер с ветерком: в этом году откроют обход Твери на трассе М-11

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Sergey Konkov

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Тема:
ПМЭФ 2023

Теперь путешествие до северной столицы будет гораздо более удобным.

Хорошая новость для водителей: в этом году открывается автодорожный обход Твери на трассе М-11 Москва — Петербург. Об этом сообщил глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко в рамках ПМЭФ-2023.

По его словам, трасса М-11 была создана еще три года назад, но у нее были небольшие недоработки.

«Но, вот к сожалению, могу сказать, что есть маленький пробел у нас в Твери. Но вот мы половинку сдадим в этом году уже, до Волги. И в следующем году, во второй половине, постараемся в июле месяце сдать полностью», — сказал Петушенко.

Общая протяженность автомобильной дороги М-11 составляет 669 километров. Начиная от Москвы, трасса проходит по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям до Санкт-Петербурга, а также идет в обход крупных населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как беспилотные грузовики поехали по трассе М-11 из Петербурга в Москву.

Тема:
ПМЭФ 2023
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