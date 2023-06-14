«Уходить от импортозамещения»: как Бугаев предложил развиваться России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

Бугаев: в России нужно избавиться от термина импортозамещение

«Уходить от импортозамещения»: как Бугаев предложил развиваться России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Тема:
ПМЭФ 2023

Как насчет того, чтобы придумать что-то новое?

Первый замминистра просвещения Александр Бугаев предложил избавиться в России от термина «импортозамещение». Об этом он заявил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

«Мне очень понравился тезис про то, что мы должны вообще уходить от термина импортозамещение. Королев ничего не замещал, он придумывал новое. Точно так же, как и все наши гении, все те, кто обеспечил нам тот технологический прорыв, который мы видели в середине прошлого века», — заявил Бугаев.

По его словам, никто из атомной отрасли или космонавтики в России никогда ничего не замещал, соответственно, и сейчас нужно придерживаться той же позиции.

Сегодня, 14 июня, главный экономический форум года стартовал в Петербурге. В нем примут участие более тысячи экспертов и спикеров из 130 стран мира. Центральным событием станет пленарная сессия 16 июня, которую традиционно проведет президент РФ Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как развивается платежная система «МИР» после ухода западных конкурентов.

Тема:
ПМЭФ 2023
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