Банк «РОССИЯ» в рамках ПМЭФ заключил соглашение с Росагролизингом

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Стороны заинтересованы в реализации проектов долгосрочного характера.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

Тема:
ПМЭФ 2023

Банк «РОССИЯ» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 15 июня подписал ряд документов о сотрудничестве с ведущими российскими компаниями.

В частности, меморандум о сотрудничестве по развитию инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК) был заключен с АО «Росагролизинг». Стороны выразили свою заинтересованность в совместной реализации долгосрочных проектов по нескольким направлениям, включая финансирование инвестиционной программы развития Росагролизинга. Предполагается, что данное партнерство даст новый импульс развитию комплексных проектов в растениеводстве, животноводстве и других отраслях АПК.

«Мы давно и продуктивно работаем с агропромышленным комплексом. Банк «РОССИЯ» одним из первых был включен Министерством сельского хозяйства РФ в число уполномоченных организаций для реализации программ льготного кредитования. И наш меморандум с Росагролизингом станет очередным шагом в сотрудничестве с российскими аграриями, который позволит поддержать множество значимых проектов в АПК», — отметил председатель правления АО «АБ «Россия» Михаил Клишин.

Генеральный директор «Росагролизинга» Павел Косов со своей стороны назвал соглашение с банком «РОССИЯ» продолжением давнего сотрудничества.

«Мы, на самом деле, очень признательны всем тем сервисам и тем услугам, которые нам банк предоставляет, мы очень довольны работой с организацией», — отметил он.

ПМЭФ-2023 проходит с 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.

Тема:
ПМЭФ 2023
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