Генпрокурор РФ Игорь Краснов встретился с коллегой из Армении

Генеральный прокурор Российской Федерации прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Игорь Краснов примет участие в работе XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и выступит на сессии «Бизнес под защитой. Дальнейшее формирование благоприятного делового климата».

У главы Генпрокуратуры запланировано множество встреч, первая из них — с Генеральным прокурором Армении Анной Вардапетян.

Предыдущая встреча состоялась в декабре прошлого года в Москве. Тогда главами надзорных ведомств двух стран была подписана очередная седьмая программа сотрудничества на 2023–2024 годы, которая успешно реализовывается.

Приветствуя иностранную коллегу, Генпрокурор России поблагодарил ее за принятие приглашения присоединиться к работе Петербургского международного экономического форума.

«Мне приятно отметить, что достигнутые нами в декабре прошлого года договоренности активно реализуются. Проводится работа по организации обучения армянских прокуроров на факультете повышения квалификации Университета прокуратуры России. Также подтверждаю готовность принять на обучение граждан Армении по программе высшего профессионального образования в Санкт-Петербургском филиале Университета», — подчеркнул Игорь Краснов.

Игорь Краснов акцентировал внимание и на успешно проведенных в Ереване образовательных мероприятиях для военных прокуроров с участием специалистов Военного университета Минобороны России, а также недавно состоявшемся первом семинаре в рамках подписанной программы сотрудничества, на котором были обсуждены вопросы использования электронных доказательств в уголовном и гражданском процессах.

Генпрокурор России подчеркнул, что заданный темп в полной мере соотносится с форматом многопланового российско-армянского взаимодействия, определенного лидерами двух государств.

Игорь Краснов отметил, что ему известно о принципиальном отношении Анны Вардапетян к любым проявлениям коррупции, а также о проводимой широкомасштабной работе по возврату активов, противодействию легализации средств, полученных преступным путем. Глава российского надзорного ведомства выразил надежду, что переданные армянским коллегам в ходе прошлой встречи методические материалы Генпрокуратуры России были полезны. Он заявил о готовности продолжить совместную работу по совершенствованию деятельности органов прокуратур России и Армении на благо братских народов двух государств.

«Мне очень приятно было узнать о Вашем решении отложить запланированные в Ереване мероприятия для участия в заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции, которое состоится в июле текущего года в Екатеринбурге. С большой теплотой воспринял Ваше приглашение посетить Ереван для участия в торжественных мероприятиях по случаю 105-й годовщины образования Генеральной прокуратуры Республики Армения. Надеюсь, рабочий график предоставит мне такую возможность», — отметил Игорь Краснов.

В заключение встречи Генпрокурор России поблагодарил коллегу за конструктивный подход к сотрудничеству, приверженность принципам профессиональной этики, независимости, беспристрастности.

«Своей позицией Вы демонстрируете пример крепкой российско-армянской дружбы», — подчеркнул Игорь Краснов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о встрече генерального прокурора РФ Игоря Краснова c генеральным прокурором Египта Хамадой Эль-Сави.