ВКС России нанесли удар по местам производства беспилотников ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотников киевского режима. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что в результате все назначенные объекты поражены.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ не удалось продвинуться на запорожском направлении даже в серой зоне, не занятой ни одной из сторон конфликта.