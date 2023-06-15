Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения двух танков ВСУ при отражении атаки

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения сразу двух танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) российским экипажем вертолета Ка-52.

«Отражая атаку боевиков ВСУ на южно-донецком направлении экипаж Ка-52 управляемыми ракетами уничтожил два танка ВСУ с экипажами, которые вели огонь по позициям российских военнослужащих», — говорится в сообщении.

До этого российская истребительная авиация ВКС сбила летательное судно ВСУ в районе населенного пункта Красноармейск в ДНР. Второе было уничтожено силами противовоздушной обороны в районе Краматорска.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Минобороны сообщили об уничтожении двух украинских Су-27 в ДНР.