Глава Росприроднадзора рассказала о влиянии туризма на экологию регионов

Все регионы готовятся к приему туристов, однако нагрузка на субъекты колоссальная.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова 15 июня в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказала о пагубном влиянии туризма на экологию регионов России.

«Экологический туризм — самый востребованный, когда люди едут в красивое место и хотят красивые фотографии. <…> А есть экстремальный туризм, такой тоже присутствует», — сказала она.

Радионова отметила колоссальную нагрузку на субъекты РФ, которые хоть и готовятся к приему туристов, но не всегда могут выдершать наплыв путешественников.

«Мы считаем, что любое место Родины должно быть доступно для каждого человека, живущего в нашей стране. Но при этом регионы, конечно, должны готовиться еще больше и больше», — подчеркнула глава Росприроднадзора.

Радионова предупредила туристов об ответственном поведении, ведь их безответственность порой наносит вред окружающей среде.

«Для вот этих красивых фотографий, для рассказов будущему поколению, что вы были на этом месте, наверное, каждый должен еще показать ответственное поведение, потому что при безответственном поведении вы не получите нормального туристического движения», — резюмировала Радионова.

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