Лихачев: растет опасность прямого военного удара по Запорожской АЭС

В нынешних условиях растет опасность прямого военного удара по Запорожской АЭС. Об этом в рамках ПМЭФ-2023 заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

По данной теме российская организация планирует на следующей неделе провести встречу с руководством Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Время, место и день уточняются», — добавил Лихачев.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что секретариат ООН не реагирует на регулярные ноты об обстрелах ЗАЭС со стороны ВСУ.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как секретариат ООН не реагирует на регулярные ноты об обстрелах ЗАЭС со стороны ВСУ.