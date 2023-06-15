Лихачев: растет опасность прямого военного удара по Запорожской АЭС

Какова вероятность того, что киевский режим снова пойдет на террористический акт?
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev
В нынешних условиях растет опасность прямого военного удара по Запорожской АЭС. Об этом в рамках ПМЭФ-2023 заявил глава Росатома Алексей Лихачев.
По данной теме российская организация планирует на следующей неделе провести встречу с руководством Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Время, место и день уточняются», — добавил Лихачев.
До этого глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что секретариат ООН не реагирует на регулярные ноты об обстрелах ЗАЭС со стороны ВСУ.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как секретариат ООН не реагирует на регулярные ноты об обстрелах ЗАЭС со стороны ВСУ.
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