«Еще больше оружия»: Боррель заявил о недостаточных поставках снарядов на Украину

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Боррель: Запад должен поставлять Украине еще больше оружия

«Еще больше оружия»: Боррель заявил о недостаточных поставках снарядов на Украину

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Тема:
Спецоперация

Коллективный Запад заключает все новые контракты для производства и доставки боеприпасов.

Брюссель планирует поставить Киеву снаряды на 900 миллионов евро. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, до конца июля Бельгия разместит контракты на производство новых боеприпасов для Украины, так как на данном этапе необходимо поставлять «больше современного оружия» в эту страну, считает Боррель.

«С этой целью мы запустили инициативу по боеприпасам, дронам и артиллерии. Мы уже получили запросы от государств-членов на компенсацию в размере 900 миллионов евро», — заявил верховный представитель ЕС.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как, по мнению Борреля, связаны выборы в США с переговорами по Украине.

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