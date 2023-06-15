«Еще больше оружия»: Боррель заявил о недостаточных поставках снарядов на Украину

Боррель: Запад должен поставлять Украине еще больше оружия
Коллективный Запад заключает все новые контракты для производства и доставки боеприпасов.
Брюссель планирует поставить Киеву снаряды на 900 миллионов евро. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, до конца июля Бельгия разместит контракты на производство новых боеприпасов для Украины, так как на данном этапе необходимо поставлять «больше современного оружия» в эту страну, считает Боррель.
«С этой целью мы запустили инициативу по боеприпасам, дронам и артиллерии. Мы уже получили запросы от государств-членов на компенсацию в размере 900 миллионов евро», — заявил верховный представитель ЕС.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как, по мнению Борреля, связаны выборы в США с переговорами по Украине.
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