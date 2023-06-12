«Он ждет»: Боррель объяснил, как связаны выборы в США с переговорами по Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 38 0

Боррель: мирные переговоры по Украине не начнутся ранее выборов в США

«Он ждет»: Боррель объяснил, как связаны выборы в США с переговорами по Украине

Фото: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth

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Тема:
Спецоперация

Глава европейской дипломатии обозначил роль Китая в урегулировании украинского кризиса.

В Европе считают, что мирные переговоры по урегулированию конфликта Москвы и Киева на территории Украины не начнутся до оглашения результатов голосования на выборах президента США в 2024 году. Таким мнением поделился глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции Odna Cero.

«Думаю, что он ждет результатов американских выборов», — попытался Боррель спрогнозировать действия президента РФ Владимира Путина.

Европейский дипломат отметил, что сегодня весь мир ждет от Китая, как от сотрудника России, дружеского наставления. Боррель заявил, что оказавшись на месте Пекина, он бы как можно скорее призвал Москву остановиться.

Ранее Жозеп Боррель заявлял, что знает быстрый способ завершения конфликта на Украине. По его словам, прекращение военной поддержки киевского режима со стороны Европы вынудит ВСУ сдаться в кратчайшие сроки. Однако в ЕС не заинтересованы в поражении Киева.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, в ЕС открыто заявили, что собираются затягивать конфликт Москвы и Киева.

Тема:
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