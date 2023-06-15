Генерал армии США заявил, что союзники Украины обучили уже 60 тысяч боевиков ВСУ
Милли: союзники Украины обучили 60 тысяч боевиков ВСУ и обучают еще 6 тысяч
Фото: www.globallookpress.com / Oleksandr Rupeta
И это не финальная цифра. Более шести тысяч украинских нацистов продолжают обучение по западным программам.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США и генерал американской армии Марк Милли сообщил, что «помощники» киевского режима обучили уже 60 тысяч украинских нацистов ведению боевых действий. Об этом он рассказал в рамках брифинга.
Милли отметил, что боевики ВСУ проходят образовательные программы в 33 странах мира на трех континентах. Он уточнил, что более 11 тысяч украинских террористов были подготовлены Вашингтоном к боевым действиям в зоне СВО и уже принимают в них участие.
«Международными усилиями были обучены 60 тысяч украинских солдат в рамках текущей операции, и многие из них участвуют в сражениях», — прокомментировал Милли.
Генерал армии США добавил, что число подготовленных по западным стандартам боевиков будет расти. По его словам, в настояще время союзники киевского режима подготавливают к противостоянию Вооруженным силам РФ на украинском театре еще порядка шести тысяч боевиков ВСУ.
Ранее 5-tv.ru писал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил потери западной техники на Украине.
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