Шойгу назвал слухами сообщения о том, что СВО ударила по сотрудничеству с другими странами

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 54 0

Только сегодня о партнерстве договорились Россия и Алжир.

Шойгу назвал слухами сообщения о том, что СВО ударила по сотрудничеству с другими странами

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Тема:
Спецоперация

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал слухами сообщения о том, что специальная военная операция (СВО) ударила по сотрудничеству России с другими странами в военно-технологической сфере.

«Слухи о том, что это серьезно ударило по военно-техническому сотрудничеству в целом, не имеют под собой никакой реальной почвы», — сказал он федеральному телеканалу.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский лидер Владимир Путин и алжирский президент Абдельмаджид Теббун по итогам встречи подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве двух стран.

Тема:
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