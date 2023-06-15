Не пройдут: российские бойцы отразили атаки ВСУ на трех направлениях

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Российские бойцы отразили атаки ВСУ на трех направлениях в зоне СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg; 5-tv.ru

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Спецоперация

Киевский режим за сутки потерял в живой силе более 600 боевиков.

Свежие данные из зоны СВО. Сегодня наши войска разгромили ракетами цеха, где собирали дроны для украинских боевиков. Серьезный урон ВСУ несут и на передовой.

Украинские войска пробовали наступать на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях. Атаки отбиты, потери Киева за сутки — более 600 солдат. Также наши военные поразили украинские склады с боеприпасами, гаубицы и бронемашины, в том числе и французского производства. А еще сбили два истребителя и 25 украинских беспилотников.

Тема:
Спецоперация
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