Не пройдут: российские бойцы отразили атаки ВСУ на трех направлениях
Российские бойцы отразили атаки ВСУ на трех направлениях в зоне СВО
Фото, видео: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg; 5-tv.ru
Киевский режим за сутки потерял в живой силе более 600 боевиков.
Свежие данные из зоны СВО. Сегодня наши войска разгромили ракетами цеха, где собирали дроны для украинских боевиков. Серьезный урон ВСУ несут и на передовой.
Украинские войска пробовали наступать на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях. Атаки отбиты, потери Киева за сутки — более 600 солдат. Также наши военные поразили украинские склады с боеприпасами, гаубицы и бронемашины, в том числе и французского производства. А еще сбили два истребителя и 25 украинских беспилотников.
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