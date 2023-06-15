Чернышенко о развитии искусственного интеллекта в РФ: «На пороге сингулярности»
Вице-премьер РФ Чернышенко призвал не демонизировать искусственный интеллект
Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank May; 5-tv.ru
Государство проводит достаточно либеральную политику в сфере регулирования ИИ, чтобы дать ему возможность развиваться.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал искусственный интеллект мощным инструментом, который может помощь в повышении эффективности многих бытовых и рутинных процессов. Заместитель председателя правительства дал интервью «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума и объяснил, почему компьютерный разум не стоит «демонизировать».
По словам Чернышенко, он в силу своего профессионального образования программиста и математика, совершенно спокойно относится к ИИ. Он уточнил, что в основе его работы лежат обычные заданные людьми алгоритмы. Также, добавил он, искусственный интеллект обрабатывает огромные объемы информации.
«Здесь вопрос в том, чьи это данные, кто их размечал, и какие алгоритмы <…> <…> Мир сейчас действительно находится на пороге так называемой сингулярности», — прокомментировал Чернышенко.
Вице-премьер считает, что наблюдаются все предпосылки к качественному скачку в использовании подобных технологий. Он отметил, что ИИ может вытеснить многие профессии, и уже более 20% начали использовать его.
«Мы как государство, как регулятор, конечно, попытаемся помогать, чтобы излишне не зарегулировать его, чтобы дать ему возможность развиваться, чтобы стимулировать использование технологии искусственного интеллекта», — добавил Чернышенко.
Заместитель председателя правительства добавил, что власти позитивно относятся к разработкам в сфере ИИ. На данный момент в этой отрасли в России задействованы шесть компетентных центров, которые создают проекты мирового уровня.
В заключение Чернышенко подчеркнул, что государство в этой связи взаимодействует с частными инвесторами — они совместно финансируют проекты ИИ.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Европарламенте рассмотрят принятие закона об искусственном интеллекте.
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