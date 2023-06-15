Глава Минэкономразвития Решетников отметил хорошую динамику России в импорте

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 19 0

Задачей министерства остается поддержка инвестиционных процессов.

Глава Минэкономразвития Решетников отметил хорошую динамику России в импорте

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Тема:
ПМЭФ 2023

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал 15 июня о хорошей динамике импорта в РФ.

«В целом импорт за апрель-май хорошую динамику показывает. Это говорит о том, что и потребительский спрос восстанавливается и импорт машин, оборудования, то, что касается инвестиционного импорта, тоже восстанавливается», — отметил министр.

Экономика адекватно реагирует на расширение спроса, подчеркнул Решетников. По его словам, задачей министерства остается поддержка инвестиционных процессов.

Он выразил надежду на то, что денежно-кредитная политика Центрального Банка останется сбалансированной.

Ранее в четверг заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков в своем выступлении на ПМЭФ сообщил о восстановлении туристической отрасли в РФ. Несколько лет в этой сфере наблюдался спад из-за коронавируса.

По его словам, если в 2022 году в РФ было размещено 73 млн гостей в гостиницах, то к 2030 году в планах ведомства — поднять этот показатель до 140 млн.

Ранее 5-rv.ru сообщал, что на ПМЭФ заключили первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в сфере туризма.

Тема:
ПМЭФ 2023
15 июн
Программа «Давай поженимся» вернется на телеэкраны
15 июн
Сотрудничество России и Китая несет огромные выгоды обеим странам
15 июн
Бизнес РФ призвал развивать не только импорт, но и экспорт из стран Латинской Америки
15 июн
В России инвестиционная активность сохраняется на высоком уровне
15 июн
В 2024 году начнется производство новой модели Lada Iskra
15 июн
Кириенко рассказал о работе над повышением уровня IT-индустрии в России
15 июн
В рамках ПМЭФ стартовал турнир по кикбоксингу за кубок стран ШОС
15 июн
Греф рассказал, как России построить мощные национальные бренды
15 июн
Замминистра промышленности и торговли назвал наиболее подешевевшие продукты в РФ
15 июн
«Шансы на успех»: в Петербурге прошла встреча генпрокуроров РФ, Армении и Азербайджана
+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
83.96
-0.36 90.97
-0.10
Время перемен! Китайский совет дня на четверг, 15 июня

Последние новости

22:12
Байден собрался проложить железную дорогу от Тихого океана до Индийского
22:00
Программа «Давай поженимся» вернется на телеэкраны
21:58
Сотрудничество России и Китая несет огромные выгоды обеим странам
21:47
Бизнес РФ призвал развивать не только импорт, но и экспорт из стран Латинской Америки
21:45
В России инвестиционная активность сохраняется на высоком уровне
21:39
В 2024 году начнется производство новой модели Lada Iskra

Сейчас читают

Похороны Берлускони: крупнейший политический панегирик за последние десятилетия
Родные нарушили последнюю волю актера: что случилось с могилой Вицина
«Очень много сахара»: почему Джиган не сможет похудеть на свежевыжатых соках
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео