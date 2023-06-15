Глава Минэкономразвития Решетников отметил хорошую динамику России в импорте

Задачей министерства остается поддержка инвестиционных процессов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
Глава Минэкономразвития Максим Решетников в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал 15 июня о хорошей динамике импорта в РФ.
«В целом импорт за апрель-май хорошую динамику показывает. Это говорит о том, что и потребительский спрос восстанавливается и импорт машин, оборудования, то, что касается инвестиционного импорта, тоже восстанавливается», — отметил министр.
Экономика адекватно реагирует на расширение спроса, подчеркнул Решетников. По его словам, задачей министерства остается поддержка инвестиционных процессов.
Он выразил надежду на то, что денежно-кредитная политика Центрального Банка останется сбалансированной.
Ранее в четверг заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков в своем выступлении на ПМЭФ сообщил о восстановлении туристической отрасли в РФ. Несколько лет в этой сфере наблюдался спад из-за коронавируса.
По его словам, если в 2022 году в РФ было размещено 73 млн гостей в гостиницах, то к 2030 году в планах ведомства — поднять этот показатель до 140 млн.
Ранее 5-rv.ru сообщал, что на ПМЭФ заключили первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в сфере туризма.
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