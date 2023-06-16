Расчет «Солнцепека» остановил наступление ВСУ в районе Новодонецкого в ДНР

Силами одного расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» российским бойцам удалось остановить украинское наступление в районе населенного пункта Новодонецкое Волновахского района Донецкой народной республики (ДНР). Как пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, расчетом управлял сержант Виктор Петрунин.

«Наводчик-оператор ТОС-1 „Солнцепек“ сержант Виктор Петрунин в районе населенного пункта Новодонецкое под непрерывным огнем противника в составе экипажа наносил огневое поражение по наступающим силам ВСУ», — сказано в публикации.

По данным агентства, благодаря мужеству и слаженной работе российских бойцов позиции были удержаны, а противник не только не выполнил задание, но и понес значительные потери. Были уничтожены несколько десятков украинских националистов, а также две бронемашины.

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