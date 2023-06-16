Зеленский признал, что ВСУ сталкиваются с жестким сопротивлением

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на линиях соприкосновения встречают очень жесткое сопротивление со стороны российских войск. Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе интервью американскому телеканалу NBC. Во время беседы он также призвал западных партнеров как можно скорее передать ВСУ новую партию вооружения, в том числе истребители F-16. Объяснял, что россияне демонстрируют превосходство в воздухе, а его подразделения «теряют преимущество».

«Наши войска на линии фронта сталкиваются с очень жестким сопротивлением», — сказал Зеленский.

Он также высказал мнение, что боевые действия, которые ведутся в данный момент, имеют решающее значение для хода российской спецоперации.

По данным Минобороны РФ, ВСУ предпринимают попытки наступления с 4 июня, но терпят поражения в виде больших потерь в живой силе, лишаются боевой техники. Глава ведомства Сергей Шойгу на днях заявил, что, что все атаки киевского режима были успешно отражены. Президент России Владимир Путин также в своих выступлениях отмечал, что противник не достиг поставленных целей ни на одном направлении.

Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ не продвинулись в этом районе даже в серой зоне — там, где нет позиций ни одной из сторон конфликта. Ни на шаг, подчеркнул руководитель региона. Кроме того, украинские военные начали отказываться выходить на поле боя, часто проявляют нерешительность «вплоть до слез».

Ранее, писал 5-tv.ru, в США потери ВСУ в ходе контрнаступления назвали главным предвестником неминуемого провала.