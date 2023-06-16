Боевики ВСУ попали в засаду в ДНР — десятки погибли, 17 оказались в плену

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Игорь Рязов
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Боевики ВСУ попали в засаду при контрнаступлении под Новобахмутовкой в ДНР

Боевики ВСУ попали в засаду в ДНР — десятки погибли, 17 оказались в плену

Фото: Reuters / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

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Тема:
Спецоперация

Украинское командование бросило подчиненных в атаку без должной поддержки артиллерии. Десятки радикалов погибли.

Военнослужащие ВС РФ взяли в плен 17 боевиков ВСУ, попавших в засаду при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые ведомства республики.

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По информации источника агентства, в плен сдались националисты из 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Собственное командование бросило их в атаку без нормальной поддержки артиллерии. При такой попытке наступления погибли десятки украинских боевиков. Оставшиеся в живых предпочли сдаться.

Это далеко не первый раз, когда националисты сдаются в плен. На днях такое же решение приняли под Авдеевкой два экипажа БМП — сразу десять радикалов из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Сдаться их командир решил, когда руководство отказало ему в эвакуации. 

В конце мая под Белогоровкой в ЛНР в плен сдались сразу 23 украинских десантника. За пару дней до этого сообщалось, что там же пленили две группы националистов. В одной из них тоже оказались десантники.

Почему боевики ВСУ начали массово сдаваться в плен, ранее 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Тема:
Спецоперация
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