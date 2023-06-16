Украинское командование бросило подчиненных в атаку без должной поддержки артиллерии. Десятки радикалов погибли.

Военнослужащие ВС РФ взяли в плен 17 боевиков ВСУ, попавших в засаду при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые ведомства республики.

По информации источника агентства, в плен сдались националисты из 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Собственное командование бросило их в атаку без нормальной поддержки артиллерии. При такой попытке наступления погибли десятки украинских боевиков. Оставшиеся в живых предпочли сдаться.

Это далеко не первый раз, когда националисты сдаются в плен. На днях такое же решение приняли под Авдеевкой два экипажа БМП — сразу десять радикалов из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Сдаться их командир решил, когда руководство отказало ему в эвакуации.

В конце мая под Белогоровкой в ЛНР в плен сдались сразу 23 украинских десантника. За пару дней до этого сообщалось, что там же пленили две группы националистов. В одной из них тоже оказались десантники.

Почему боевики ВСУ начали массово сдаваться в плен, ранее 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.