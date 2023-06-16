«Изменить экономику»: Шувалов спрогнозировал восстановление сотрудничества с ЕС

Он подчеркнул, что Россия намерена налаживать партнерство с компаниями, несмотря на санкции Запада.

Россия возобновит сотрудничество с Европой. Такую уверенность на полях ПМЭФ — 2023 выразил глава государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ» Игорь Шувалов.

Он подчеркнул, что наша страна не будет закрываться, а, наоборот, намерена налаживать партнерство с компаниями, несмотря на санкции Запада. Шувалов заявил, что именно ограничения подтолкнули к серьезной трансформации экономику не только нашей страны, но и всего мира.

«Мы живем в условиях, когда все заново восстанавливается, строится. В том числе появится новое международное право, появится новая экономика России. <…> Вот сейчас задача за очень короткий промежуток времени — пять-десят лет — изменить экономику как за 30 предыдущих», — подытожил он.