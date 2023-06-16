Вице-президент VK рассказала о социальной миссии компании

Походня отметила, что компания готова помогать и выделять гранты на различные проекты.
Фото: vk.com
Вице-президент VK по маркетингу Инна Походня в пятницу, 16 июня, на сессии «Digital контент в культуре: онлайн трансляции VS новые цифровые продукты» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала о том, как компания помогает продвигать искусство.
По словам Инны Походня, первое, что важно — это системная совместная работа с музеями и театрами.
«Мы точно не сможем стать для театра или музея мерилом что правильно, а что неправильно. В рамках партнерства мы договариваемся, какой цели хотим достичь, для кого, чего, как и с какими результатами. У нас два миллиона сообществ, из них многие посвящены культуре. Мы расскажем, как правильно вести страницу сообщества „ВКонтакте“. Это партнерская работа, я не считаю ее подсобной», — сказала она.
Вице-президент VK по маркетингу отметила, что компания готова помогать и выделяет гранты на различные проекты.
«Нужна сквозная нить, мы должны понимать, что от страницы в интернете, от страницы в сообществе до того, что человек пришел и увидел в офлайне в музее — один путь, его нельзя разделить. Вместе, в партнерстве, мы точно найдем правильный формат продвижения искусства», — заключила она.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в VK заявили о возвращении тренда на отечественные платформы.
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