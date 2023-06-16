Путин: дефицит бюджета связан с переносом расходов «влево» по графику
Есть и другие пункты, влияющие на ситуацию в стране.
Фото: www.globallookpress.com / Ohde/face to face
Дефицит бюджета во многом связан с переносом расходов «влево» по графику, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы пошли на такой шаг осознанно, чтобы повысить темпы реализации государственных и региональных программ», — отметил российский лидер.
Также, по его словам, на это влияют траты на оборону и вооружение. Тем временем нефтегазовые расходы растут быстрее прогноза.
ПМЭФ традиционно проходит в июне, уже в 26-й раз. Опыт прошлого года доказал, что форум не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву. Деловая программа форума завершится 17 июня.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению главы Минфина РФ Антона Силуанова, перераспределение «бюджетного пирога» — самый лучший способ финансирования расходов бюджета в случае его увеличения, но самый трудный.
- 16 июн
- Генпрокурор РФ Игорь Краснов рассказал о борьбе с киберпреступниками и проблемах капремонта
- 16 июн
- Россия планирует серьезно подойти к обновлению торгового флота
- 16 июн
- «Где родился, там и пригодился»: Путин призвал вкладывать деньги в России
- 16 июн
- Путин поручил кабмину подготовить предложения по развитию ученических договоров
- 16 июн
- «Главное — качество»: Путин призвал создать рейтинги учебных заведений
- 16 июн
- «Независимо от дохода»: что Путин предложил изменить в пособиях на детей
- 16 июн
- Путин заявил о росте МРОТ сразу на 18,5% к 2024 году
- 16 июн
- Путин предложил расширить программу льготного кредитования гостиничного сегмента
- 16 июн
- «Никто не боится»: как Россия относится к ушедшим с рынка компаниям
- 16 июн
- Путин: инфляция в России близка к историческому минимуму
Читайте также
28%
-0.36 90.97
-0.10
Нашли ошибку?