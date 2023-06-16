Путин: дефицит бюджета связан с переносом расходов «влево» по графику

Дефицит бюджета во многом связан с переносом расходов «влево» по графику, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы пошли на такой шаг осознанно, чтобы повысить темпы реализации государственных и региональных программ», — отметил российский лидер.

Также, по его словам, на это влияют траты на оборону и вооружение. Тем временем нефтегазовые расходы растут быстрее прогноза.

ПМЭФ традиционно проходит в июне, уже в 26-й раз. Опыт прошлого года доказал, что форум не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву. Деловая программа форума завершится 17 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению главы Минфина РФ Антона Силуанова, перераспределение «бюджетного пирога» — самый лучший способ финансирования расходов бюджета в случае его увеличения, но самый трудный.