Путин: из-за черты бедности в 2022 году вышло 1,7 миллиона человек

Обеспечение социальной справедливости стало одним из главных курсов государства.
Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev
Глава РФ Владимир Путин сообщил, что из-за черты бедности в 2022 году смогли выбраться 1,7 миллиона россиян. Об это президент рассказал во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, стартовавшего в северной столице.
Минувший год показал позитивную тенденцию в данном вопросе. Как отметил Путин, власти продолжат сохранять ее для снижения уровня бедности в стране.
«В 2022 году из-за черты бедности вышло 1,7 миллиона человек», — прокомментировал он.
Путин объяснил, что государство реализует адресную поддержку малообеспеченных граждан. Их доходы, уточнил он, за минувший год увеличились на 30%. В целом, добавил он, уровень бедности спустился ниже 10% - до 9,8%.
Глава государства заключил, что Россия обладает возможностями удерживать уверенный курс в данной области. По его словам, обеспечение социальной справедливости стало одним из главных курсов в 2022 году.
Ранее 5-tv.ru писал, что выбранная в прошлом году властями стратегия сработала и привела к росту ВВП в России на 3,3%.
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