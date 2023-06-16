«Никто не боится»: как Россия относится к ушедшим с рынка компаниям

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 41 0

Путин: Россия не закрывает двери для иностранных компаний

«Никто не боится»: как Россия относится к ушедшим с рынка компаниям

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher

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Тема:
ПМЭФ 2023

При этом российская сторона не закрывает двери для тех, кто захочет вернуться на рынок.

Ушедшие из России иностранные компании освободили огромную нишу для развития отечественного бизнеса. Как уточнил президент РФ Владимир Путин, речь идет о двух триллионах рублей.

В своей речи на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он отметил, что Россия при этом не закрывает двери для тех, кто захочет вернуться на рынок.

«Конкуренции, безусловно, никто не боится, она, как известно, двигатель прогресса и торговли. Будем создавать для них необходимые условия для работы в России, но особенности поведения некоторых из этих партнеров на будущее, безусловно, для себя учтем», — сказал Путин.

ПМЭФ начался 14 июня и продлится до 17 июня. Опыт прошлого года доказал, что форум не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Владимира Путина, дефицит бюджета во многом связан с переносом расходов «влево» по графику.

Тема:
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