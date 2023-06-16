«Независимо от дохода»: что Путин предложил изменить в пособиях на детей

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 29 0

Путин: пособия на ребенка до полутора лет выплачивать на весь период времени, независимо от увеличения дохода семьи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Janie Airey; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2023

Что предложил глава государства родителям?

Президент России Владимир Путин предложил пособия на ребенка до полутора лет выплачивать на весь период времени, независимо от того, увеличился ли доход семьи или нет. Об этом он заявил на Петербургском экономическом форуме.

«Пособия на ребенка до полутора лет выплачивать в течение всего периода, для которого они предназначены», — заявил Путин.

К слову, базовый набор социальных привилегий прописан в федеральном законодательстве — это указ президента РФ № 431 «О мерах по социальной поддержки многодетных семей». Однако есть еще и региональные, и муниципальные льготы.

ПМЭФ традиционно проходит в июне, уже в 26-й раз. Опыт прошлого года доказал, что форум не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву. Деловая программа форума завершится 17 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин встретился с многодетными семьями.

Тема:
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